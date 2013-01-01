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اعترافات مثيرة لملكة الجمال الروسية بشأن طلاقها من ملك ماليزيا

السبت 28 سبتمبر 2019 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعترافات مثيرة لملكة الجمال الروسية بشأن طلاقها من ملك ماليزيا


وكالات / سما /

كشفت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، البالغة من العمر 27 عامًا، تفاصيل مثيرة بشأن طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.

وادعت ”أوكسانا“ في مقابلة حصرية مع صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن السلطان محمد الخامس طلّقها عبر الإنترنت.

وقالت إنها ”لم تر أو تتحدث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها في ديسمبر/كانون الثاني الماضي“.

وأضافت أن ”ابنهم ليون يُشبه أباه تمامًا، وأنها على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي“، وسط ادعاءات والده بعدم نسبه إليه.

وفي حديثها، ناشدت أوكسانا زوجها السابق، المعروف أيضًا باسم فارس، أن يكون والدًا لابنها ليون، قائلة: ”فارس، استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك“.

وقالت: ”عندما غادر في ديسمبر/ كانون الأول، لم يعد، لذلك اكتشفت الطلاق من الإنترنت، لا أعرف ما حدث بالضبط لأن كل شيء كان على ما يرام، كنا نتوقع مولودنا الأول، وحتى الآن مازلت لا أفهم السبب الحقيقي لفعل ذلك“.

وكانت ملكة جمال موسكو السابقة قد تزوجت السلطان، البالغ من العمر 49 عامًا، في احتفال إسلامي سري في ولاية كيلانتان الماليزية في 7 يونيو العام الماضي.

#ملك ماليزيا

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