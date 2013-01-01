استطلاع: غالبية الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "ميدغام"، نشرت نتائجه القناة 12 العبرية، أمس الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاستقالة من منصبه في حال توجيه لائحة اتهام ضده في قضايا فساد.

ووفقاً للاستطلاع، فإن 59% من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة إذا تم توجيه لائحة اتهام ضده بعد جلسة الاستماع التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، في حين يعتقد 28% أنه يستطيع الاستمرار بمنصبه.

أما في حال تقرر تشكيل حكومة يتناوب عليها بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "كحول لفان" بيني غانتس، فجاءت النتيجة متقاربة، حيث أن 40% يفضلون أن يرأسها نتنياهو أولاً، في حين فضل 38% أن يترأسها غانتس.

كما أظهر الاستطلاع، أن 52% من المستطلعة آراؤهم أن على نتنياهو التنازل عن رئاسة الحكومة ومنح عضو كنيست آخر من حزب "الليكود" محاولة تشكيل الحكومة، في حين اعتقد 34% أن على نتنياهو ألا يتخلى عن منصبه.

وفي حال استمرت الأزمة السياسية وتم التوجه لانتخابات ثالثة، فإن 11% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم سيغيرون تصويتهم، في حين قال 64% إن سيصوتون لمن صوتوا لهم في الانتخابات الماضية، بينما قال 11% إنهم لن يشاركوا في التصويت احتجاجاً على النتائج المعقدة للانتخابات الماضية.

وبحسب استطلاع الرأي، فإن نسب التصويت تبدو متقاربة داخل معسكر اليمين، حيث أبدى 13% رغبتهم في التصويت لقائمة أخرى غير التي صوتوا لها، بينما قال 63% إنهم سيصوتون لنفس القائمة التي صوتوا لها، في حين قال 10% من المستطلعة آراؤهم إنهم سيمتنعون عن التصويت.

أما في معسكر اليسار، فقد أظهر استطلاع الرأي، أن 8% من المستطلعة آراؤهم سيغيرون تصويتهم، بينما سيصوت 69% لنفس القائمة التي صوتوا لها في الانتخابات الماضية، وسيمتنع 12% عن التصويت.