بلدية غزة: مياه البحر خلال الموسم الحالي نظيفة ولم تشهد تلوث يذكر

غزة / سما /

أكدت بلدية غزة أنها حافظت على نظافة مياه البحر من التلوث منذ بداية موسم الصيف الحالي ، حيث عملت على وقف ضخ أي كميات من المياه العادمة إلى البحر حفاظاً على الصحة البيئية وسلامة المواطنين .

وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل أنه يتم ضخ مياه الصرف الصحي إلي محطه المعالجة في منطقه الشيخ عجلين ويجري معالجتها طبقا لمحددات التلوث البيئية المعتمدة فلسطينياً .

وأوضح أن البلدية تمكنت بالتعاون مع شركة توزيع كهرباء غزة من توفير طاقة كهربائية للمحطات القريبة من البحر غرب المدينة لضمان استمرار عملها وضخ المياه إلى محطة المعالجة.

وبين أنه يتم ضخ مياه الصرف الصحي التي تصل للمحطات غرب المدينة إلى محطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين، حيث تعالج نحو 60 ألف كوب من المياه العادمة يومياً، تصل من محطات الصرف الصحي التي تضخ المياه العادمة من كافة مناطق المدينة.

وأضاف أنه يتم معالجة المياه العادمة وفقاً لمعايير التلوث البيئية الفلسطينية ويجري استخدامها في ري المزروعات في جزر الشوارع أو ضخها للبحر وهي معالجة لمنع حدوث أي تلوث في مياه البحر.

وأشار إلى أن البلدية تشغل 9 محطات ضخ صرف صحي في المدينة تضخ المياه عبر خطوط ناقلة لمحطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين جنوب المدينة.

ولفت أهل إلى أن البلدية تلجأ في أوقات أزمات الكهرباء لتشغيل محطات الصرف الصحي وآبار المياه ومرافق البلدية الخدماتية الأخرى عبر مولدات كهربائية تعمل بالسولار لضمان عملها وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين وهذا يشكل عبء كبير على البلدية في ظل استمرار الحصار وتراجع العائدات المالية للبلدية.