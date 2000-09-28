في ذكرى انتفاضة الأقصى.. حماس تدعو للوحدة والتصدي لصفقة القرن

غزة / سما /

جددت حركة حماس، اليوم السبت، دعوتها للجميع للالتقاء على أساس الثوابت والمصالح الوطنية، مؤكدة موافقتها على المبادرة الوطنية التي قدمتها الفصائل الفلسطينية لرأب الصدع وتوحيد الصف.

وشددت الحركة في بيان صحفي، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لانتفاضة الأقصى، على رفضها لصفقة القرن وتعهدها بالتصدي لها بكل الوسائل مهما كانت التضحيات، فالوطن غالي والحفاظ عليه والعمل لاسترداده واجب. وفق نص البيان.

كما جددت حماس دعمها الكامل لمسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، ووقوفها إلى جانب الحشود والجماهير العازمة على كسر الحصار وتثبيت حق العودة.

واعتبرت الحركة التطبيع مع الاحتلال خطرًا شديدًا يحدق بالقضية والحقوق الفلسطينية، محذرةً من الاستمرار فيه. داعيةً الشعوب العربية للضغط على حكامها، وكل المطبعين المروجين للاحتلال على حساب حق الشعب الفلسطيني.

وأكدت حماس أن المقاومة "حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية".

وحيت الشهداء والجرحى والأسرى، والمرابطين في ساحات الأقصى وفي كل مكان من فلسطين. داعيةً للاستمرار بشد الرحال والرباط في الأقصى والدفاع عنه

وقالت إن "الأسباب التي أدت إلى اندلاع انتفاضة الأقصى ما زالت قائمة وتتفاقم، وما زال العدو يعربد ويتجبر ويرتكب الجرائم والانتهاكات بدعم وغطاء أمريكي لا محدود". مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن الأقصى في وجه مخططات التصفية والتهويد.

وأضافت "إن تاريخ 28/9/2000 مثّل في مسيرة التحرير المتواصلة منارة سامقةً ودالّة على ثبات الحق ورسوخ الوعي الثوري وثقافة المقاومة عميقا في وجدان الفلسطينيين الذين لم يرتضوا للمسجد الأقصى أن يُدنّس من رأس الإجرام الصهيوني شارون".