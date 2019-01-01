ابو هولي: "الأونروا" حصلت على دعم بقيمة 328 مليون دولار

غزة / سما /

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي بمخرجات مؤتمر التعهدات لكبار الدول المانحة على المستوى الوزاري لدعم الأونروا واصفا نتائجه بالإيجابية والهامة .

واكد على الى ان الاونروا تلقت تمويلاً اضافيا واستثنائيا من المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار بالإضافة الى تمويل اضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو وفرنسا بقيمة 20 مليون يورو وايرلندا والامارات وتركيا واليابان والذي سيساهم في سد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية الذي يقدر بـ 120 مليون دولار .

واوضح د. ابو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان الأونروا من خلال الدعم المالي الاضافي الذي حصلت عليه من مؤتمر المانحين والذي يقدر بـ 118 مليون دولار سيمكنها من الخروج من ازمتها المالية والاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والاغاثية للاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها الخمسة للعام 2019 .

وشدد على ان نجاح مؤتمر المانحين في حشد تمويل اضافي جديد يعبر عن ثقة المجتمع الدولي ودعمه للأونروا ورفضه لكل محاولات انهاء دوها ، ويؤكد في الوقت ذاته على الالتزام الدولي تجاه الأونروا واللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا للقرار 194 .

وكان مؤتمر التعهدات لكبار المانحين عقد في نيويورك بدعوة من المملكة الأردنية ومملكة السويد، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش ومفوض عام الاونروا بيير كرينبول ورئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه وبمشاركة أكثر من 25 دولة ومنظمة دولية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة امس لحشد الدعم المالي للأونروا .

ولفت د. ابو هولي الى ان جهود رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس ولقاءاته التي لم تتوقف مع دول الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء في الامم المتحدة على هامس اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لعبت دورا مهما في حشد الدعم السياسي والمالي للأونروا مؤكدا على ان الرئيس تلقى رسائل ايجابية ومشجعة من الدول الاعضاء في الامم لدعم الاونروا وتجديد تفويض ولاية عملها لثلاث سنوات جدد .

وثمن د. ابو هولي جهود الدول العربية الشقيقة وخاصة الدول المضيفة للاجئين وفي المقدمة منها المملكة الاردنية الهاشمية لحشد الدعم السياسي والمالي للاونروا ، وقيادتها مع مملكة السويد لعقد مؤتمر المانحين في نيويورك ونجاحه في حصول الأونروا على تمويل اضافي لميزانيتها الاعتيادية .

وشكر المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وايرلندا والامارات واليابان وتركيا على ما قدموه من تمويل ودعم مالي اضافي لميزانية الأونروا كما شكر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول على جهوده التي لم تتوقف لتامين التمويل المالي للأونروا والاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين .

واكد د ابو هولي على ان دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية المضيفة ستواصل العمل مع الاونروا واعضاء اللجنة الاستشارية لتأمين التمويل الدائم والمستدام لميزانية الأونروا والقابل للتنبؤ من خلال اعتماد جميع الدول المانحة مبدأ عقد اتفاقيات متعددة التمويل مع الأونروا بالإضافة الى رفع الامم المتحدة قيمة مساهماتها المالية المقدمة للأونروا بما يحقق الاستقرار في ميزانية الأونروا ويبدد الخوف والقلق لدى اللاجئين الفلسطينيين .