غزة تشيع شهيد مسيرة العودة وكسر الحصار

غزة / سما /

شيعت جماهير فلسطينية، اليوم السبت، جثمان الشهيد ساهر عوض الله عثمان (20 عاماً)، الذي استشهد مساء أمس، متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكان الشاب عثمان أصيب بجروح خطيرة عصر أمس، برصاص قوات الاحتلال شرق رفح جنوب غزة. حيث أعلن عن استشهاده بعد ساعات من إصابته برصاصة في الصدر من قناص للاحتلال.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من مستشفى أبو يوسف النجار برفح، إلى منزل عائلته في الحي السعودي غرب المدينة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد طيبة، ويوارى الثرى في مقبرة المنطقة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورايات الفصائل الفلسطينية، مرددين شعارات تنعي الشهيد وتطالب المقاومة بالعمل من أجل حماية المتظاهرين السلميين.

شيعت جماهير فلسطينية، اليوم السبت، جثمان الشهيد ساهر عوض الله عثمان (20 عاماً)، الذي استشهد مساء أمس، متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وكان الشاب عثمان أصيب بجروح خطيرة عصر أمس، برصاص قوات الاحتلال شرق رفح جنوب غزة. حيث أعلن عن استشهاده بعد ساعات من إصابته برصاصة في الصدر من قناص للاحتلال.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من مستشفى أبو يوسف النجار برفح، إلى منزل عائلته في الحي السعودي غرب المدينة، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يتم أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد طيبة، ويوارى الثرى في مقبرة المنطقة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ورايات الفصائل الفلسطينية، مرددين شعارات تنعي الشهيد وتطالب المقاومة بالعمل من أجل حماية المتظاهرين السلميين.