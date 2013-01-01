  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمنع 14 مواطناً من السفر عبر معبر الكرامة

السبت 28 سبتمبر 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل 3016 مسافرًا في كلا الاتجاهين يوم أمس الجمعة، عبر معبر الكرامة، على الحدود الفلسطينية الأردنية.

وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تنقل 3016 مسافرًا عبر معبر الكرامة، غادر منهم 1648 مسافرًا إلى الخارج، بينما عاد 1368 مسافرًا إلى أرض الوطن، وأرجع الاحتلال 14مسافر.

وأضافت الإدارة أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من السابعة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهراً في كلا الاتجاهين، كما تعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. والد محمد صلاح يوجه رسالة لـ"السيسي"

تحليلات اسرائيلية : خطة ريفلين فاشلة وغانتس ضعيف أمام نتنياهو

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل

استشهاد شاب متاثرا بجراحه شرق رفح

مصر : استشهاد وإصابة 9 من أفراده و القضاء على 118 تكفيريا بسيناء

تقديرات: نتنياهو سيعلن فشله في تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

ابو حسنة : الأونروا تحصل على تعهدات مالية هامة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأخبار الرئيسية

ترامب

ترامب لليهود : لا أريد حربا مع إيران

المونيتور : "السلطة الفلسطينيّة غاضبة لتسريب طلب لقاء الشيخ بكاحلون"

ميلادينوف: جهود ضخمة بذلتها مصر لمنع اندلاع حرب بين حماس واسرائيل (فيديو

لافروف : تسوية القضية الفلسطينية على وشك الفشل

14

قناة عبرية تكشف: لقاءات سريّة أجراها وفد مصري مع مسؤولين اسرائيليين لبحث غزة