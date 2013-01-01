الاحتلال يمنع 14 مواطناً من السفر عبر معبر الكرامة

اريحا / سما /

تنقل 3016 مسافرًا في كلا الاتجاهين يوم أمس الجمعة، عبر معبر الكرامة، على الحدود الفلسطينية الأردنية.

وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تنقل 3016 مسافرًا عبر معبر الكرامة، غادر منهم 1648 مسافرًا إلى الخارج، بينما عاد 1368 مسافرًا إلى أرض الوطن، وأرجع الاحتلال 14مسافر.

وأضافت الإدارة أنه من المقرر أن يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من السابعة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهراً في كلا الاتجاهين، كما تعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.