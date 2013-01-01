سيميوني يستخدم ريال مدريد لتجاهل الحديث عن برشلونة وجريزمان

وكالات / سما /

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني جاره وغريمه ريال مدريد في مباراة اليوم ديربي العاصمة الإسبانية على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر الدوري الإسباني.

وتواجد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أمس الجمعة في المؤتمر الصحفي الرسمي الخاص قبل ديربي مدريد ومواجهة الأتليتي والريال، حيث تحدث عن الكثير من الأشياء التي تخص اللقاء المنتظر.

وتجاهل دييجو سيميوني بشكل واضح الحديث عن برشلونة ولاعبه السابق أنطوان جريزمان بعد قيام الاتحاد الإسباني والدولي بتغريم النادي الكتالوني مبلغاً قيمته 300 يورو فقط بعد تعاقد الأخير مع مهاجم أتلتيكو مدريد السابق.

واستخدم دييجو سيميوني ريال مدريد ومباراة الديربي لعدم الرد على سؤال أحد الصحفيين بخصوص العقوبة المالية على برشلونة وجريزمان.

وتحدث دييجو سيميوني قائلاً:” برشلونة تلقى غرامة بـ 300 يورو لتواصلهم مع جريزمان؟ ريال مدريد يمتلك لاعبين جيدين ويمكنهم استخدام المساحات جيداً، بيل يتطور، بنزيما رائع وإدين هازارد يمتلك إمكانيات كبيرة”.