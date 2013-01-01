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مانشستر يونايتد يجهز عرضاً لضم إريكسن في يناير

السبت 28 سبتمبر 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يجهز عرضاً لضم إريكسن في يناير


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط للتعاقد مع متوسط ميدان نادي توتنهام كريستيان إريكسن في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

لم يخف لاعب خط الوسط الدنماركي اعتزامه مغادرة توتنهام ، وكان مرتبطًا بقوة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية. لكن هذه الخطوة لم تتحقق ، واضطر إريكسن ، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل ، إلى البقاء حتى يناير.

وكان مانشستر يونايتد قد تراجع عن اهتمامه بضم إريكسن بسبب إعطاء اللاعب الأولوية للانتقال إلى ريال مدريد الذي لم يكن مدربه زين الدين زيدان مقتنعاً بضمه حيث وضع بول بوجبا خياره الأول.

ويطمح مانشستر يونايتد إلى استغلال تردد ريال مدريد وضغط الوقت على توتنهام حيث سيكون مهدداً بخسارة اللاعب مجاناً في الصيف المقبل في حال لم يقم ببيعه في يناير من أجل تقديم عرض مخفض للتوقيع مع صاحب 27 عاماً.

#مانشستر يونايتد #إريكسن

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