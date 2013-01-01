ليفربول يواجه خطر الطرد من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

وكالات / سما /

فجرت وسائل الإعلام الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت بعض التطورات الحصرية بشأن مستقبل فريق ليفربول ومواصلة المشاركة في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم.

وكشفت صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية أن ليفربول يواجه خطر الطرد من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية قبل حتى مواجهة آرسنال في الدور الرابع، بسبب مشكلة قانونية.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن رابطة المحترفين الإنجليزية فتحت تحقيقاً جارياً الآن يتهم فيه ليفربول بمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة أمام ماك دونز يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وأشرك المدرب الألماني يورجن كلوب لاعبي الصف الثاني والشباب في مواجهة فريق ماك دونز الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعطي شكوك كثيرة حول قانونية مشاركة بعض اللاعبين.

وتغلب ليفربول على ماك دونز في الدور الثالث بثنائية نظيفة، لتوقعه القرعة أمام آرسنال على ملعب أنفيلد في الدور الرابع، المباراة المهدد الآن الردز بعدم خوضها.