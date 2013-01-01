  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليفربول يواجه خطر الطرد من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

السبت 28 سبتمبر 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يواجه خطر الطرد من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية


وكالات / سما /

فجرت وسائل الإعلام الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشفت بعض التطورات الحصرية بشأن مستقبل فريق ليفربول ومواصلة المشاركة في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم.

وكشفت صحيفة “ذا أتلتيك” الإنجليزية أن ليفربول يواجه خطر الطرد من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية قبل حتى مواجهة آرسنال في الدور الرابع، بسبب مشكلة قانونية.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن رابطة المحترفين الإنجليزية فتحت تحقيقاً جارياً الآن يتهم فيه ليفربول بمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة أمام ماك دونز يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وأشرك المدرب الألماني يورجن كلوب لاعبي الصف الثاني والشباب في مواجهة فريق ماك دونز الأسبوع الماضي، الأمر الذي يعطي شكوك كثيرة حول قانونية مشاركة بعض اللاعبين.

وتغلب ليفربول على ماك دونز في الدور الثالث بثنائية نظيفة، لتوقعه القرعة أمام آرسنال على ملعب أنفيلد في الدور الرابع، المباراة المهدد الآن الردز بعدم خوضها.

#ليفربول #كأس الرابطة الإنجليزية

الأكثر قراءة اليوم

مصر.. والد محمد صلاح يوجه رسالة لـ"السيسي"

تحليلات اسرائيلية : خطة ريفلين فاشلة وغانتس ضعيف أمام نتنياهو

استشهاد شاب متاثرا بجراحه شرق رفح

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل

مصر : استشهاد وإصابة 9 من أفراده و القضاء على 118 تكفيريا بسيناء

تقديرات: نتنياهو سيعلن فشله في تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

ابو حسنة : الأونروا تحصل على تعهدات مالية هامة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأخبار الرئيسية

ترامب

ترامب لليهود : لا أريد حربا مع إيران

المونيتور : "السلطة الفلسطينيّة غاضبة لتسريب طلب لقاء الشيخ بكاحلون"

ميلادينوف: جهود ضخمة بذلتها مصر لمنع اندلاع حرب بين حماس واسرائيل (فيديو

لافروف : تسوية القضية الفلسطينية على وشك الفشل

14

قناة عبرية تكشف: لقاءات سريّة أجراها وفد مصري مع مسؤولين اسرائيليين لبحث غزة