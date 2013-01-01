ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

تصدر استشهاد شاب وإصابة العشرات برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وكفر قدوم، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم السبت.

وفيما يلي أبرز العناوين:

#الحياة الجديدة:

.شهيد وعشرات الجرحى برصاص الاحتلال في غزة وكفر قدوم

.اشتية: قيادة فلسطين لمجموعة الـ"77 + الصين" تعكس فاعليتها على الساحة الدولية

."مركزية فتح" تجدد تمسكها بالدور المصري وجهوده لإنهاء الانقسام

.الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي من مخيم بلاطة

.مصرع مواطنين بحادثي سير ودهس ومقتل شاب نتيجة شجار في الخليل

.الكنيسة الأنجليكانية في جنوب أفريقيا تصوت بالإجماع لدعم مقاطعة إسرائيل

.رئيس بولندا: إسرائيل مسؤولة عن تنامي معاداة السامية

. 37 عاماً على استشهاد "مارشال بيروت"

#الأيام:

.شهيد وعشرات الاصابات خلال قوات الاحتلال لمسيرات العودة شرق القطاع

.إصابات خلال قمع الاحتلال المشاركين بصلاة "الجمعة" في بلدة السواحرة الشرقية

.نابلس: الاحتلال جثمان الشهيد محمد عدوي

.مقتل مواطن في شجار بالخليل وتواصل شجار غرب خان يونس

.القدس: عائلة سمرين تعيش هاجس الطرد من منزلها

.اشتية: الحكومة ستبدأ بالاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة

#القدس:

.شهيد وعشرات الإصابات بقمع الاحتلال فعاليات سلمية في الضفة والقطاع

.اشتية: قيادة فلسطين لمجموعة الـ"77+الصين" تعكس فاعليتها على الساحة الدولية

.عائلة سمرين المقدسية تعيش هاجس الطرد من منزلها

.المملكة العربية السعودية تقدم 50 مليون دولار للأونروا

.مظاهرة في أم الفحم وإغلاق شارع وادي عارة احتجاجاً على تصاعد الجريمة

.مقتل شاب طعناً في شجار بالخليل ومصرع مواطنين وإصابة 16 بحوادث سير

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تصدر خبر عدم وجود تقدم في المفاوضات بين "الأزرق والأبيض" وحزب "الليكود" من اجل تشكيل حكومة جديدة بالتناوب بين نتنياهو وغانتز والتوجه العام يشير الى الوصول الى طريق مسدود، بينما اتهم "الأزرق والأبيض" حزب "الليكود" بانه يضع شروط تهدف الى الذهاب الى انتخابات ثالثة، عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم السبت.

ومن أبرز العناوين:

#هآرتس:

.لا تقدم في المفاوضات بين "الأزرق والأبيض" وحزب "الليكود"

.روحاني: اقترحت الولايات المتحدة الغاء جميع العقوبات مقابل البدء في مفاوضات ولكن الرئيس ترمب نفى ذلك

. ترمب: ايران اقترحت رفع العقوبات والبدء في مفاوضات وانا رفضت

.تقارير من غزة: قتيل واكثر من 52 إصابة في مظاهرات الجمعة على السياج الحدودي

."الأزرق والأبيض": "الليكود" وضع شروطا في المفاوضات تهدف الى الذهاب الى انتخابات ثالثة

.تقارير عراقية: طائرات بدون طيار هاجمت اهدافا إيرانية على الحدود السورية

#معاريف:

.ترمب: اقترح الإيرانيون الغاء العقوبات مقابل التفاوض وانا رفضت

.قتيل في مظاهرات غزة على السياج الحدودي يوم الجمعة

.نتنياهو طلب من طاقم المفاوضات في "الليكود" المضي قدما وفقا لخطة الرئيس ريفلين

.مسؤولون في "الليكود" الى ليبرمان: هل تقبلون بالتناوب مع نتنياهو

#إسرائيل اليوم:

.التوجه نحو طريق مسدود .."الازرق والأبيض" ينتظرون نتنياهو لإعادة التفويض الى الرئيس

.تقارير عربية: طائرات بدون طيار هاجمت اهدافا إيرانية على الحدود السورية العراقية

.تقارير من غزة: مقتل فلسطيني في مظاهرات الجمعة على السياج الحدودي

.ترمب: ايران اقترحت رفع العقوبات مقابل المفاوضات ولكني رفضت

.الرئيس الإيراني روحاني: "عرضت الولايات المتحدة إلغاء جميع العقوبات مقابل بدء المفاوضات"

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