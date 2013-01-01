الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من محافظة الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، ثمانية مواطنين من بلدات دورا وديرسامت واذنا وصوريف في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدتي دورا ودير سامت جنوب غرب الخليل واعتقلت كلا من: خالد محمد الفسفوس (30 عاما) وعايد محمد دودين (55 عاما)، وتوفيق عبد الفتاح الحروب (49 عاما) وعز جبر عودة الحروب واحمد محمد ذيب الحروب (49 عاما) كما اختطفت قوة اسرائيلية خاصة على طريق دورا الخليل الرئيسي الشاب محمد يوسف الحروب (30عاما) من بلدة دير سامت، واقتادتهم الى جهة غير معلومة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة اذنا غرب الخليل الاسير المحرر اسماعيل النطاح، ومن بلدة وصوريف شمال غرب الخليل فادي ابراهيم غنيمات (20عاما) بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما العبث في محتوياتهما.

وفي ذات السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.