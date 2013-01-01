وزير الاقتصاد الوطني ووفداُ من الكومسيك يبحثان التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووفدا من اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ( الكومسيك) برئاسة مدير عام الكومسيك متين إكر، أفاق التعاون المشترك.

كما بحث الجانبان السبل الكفيلة بتنفيذ قرارات منظمة التعاون الاسلامي على مستوى القمة وخاصة قرار إعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل عند دخولها الى أسواق الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .

واتفق الجانبان على أن يقوم مكتب تنسيق الكومسيك بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتبني تنفيذ هذا القرار من قبل الدول الاعضاء في المنظمة من خلال إدراج بند على جدول أعمال الاجتماع الوزاري القادم المقرر في نوفمبر المقبل ليتم تبنيه تمهيداً لتنفيذه في كل دولة على حدى.

وتناول الاجتماع الذي جرى بحضور القائم بأعمال السفير التركي لدى فلسطين السيد أيكوت رندا وسفير منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين السيد أحمد الرويضي ، مجالات عمل الكومسيك التي ترتكز على تعزيز التعاون فيما بين الدول الاعضاء في مجالات التجارة والتعاون المالي، ومحاربة الفقر والزراعة، النقل والاتصالات، والسياحة حيث ستقوم الكومسيك بتنفيذ مشروع لدعم القطاع السياحي في مدينة القدس.

وتجدر الاشارة الى أن إجتماعات مكثفة عقدها الوفد الزائر مع عدد كبير من الشركاء في فلسطين لبحث آفاق التعاون الثنائي مع المنظمة وسبل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها خاصة أن هناك عدد من المؤسسات المتخصصة تعمل في إطار مكتب تنسيق الكومسيك ويمكن أن تقدم خدماتها لدولة فلسطين التي تحظى بكامل الرعاية والدعم من منظمة التعاون الاسلامي وكافة المؤسسات واللجان المنبثقة عنها.

يذكر ان الجمهورية التركية تترأس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) فيما تتبوأ دولة فلسطين بالاضافة الى المملكة العربية السعودية منصب نائب الرئيس الدائم فيها.