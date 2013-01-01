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اصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة

السبت 28 سبتمبر 2019 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اصيب عدد من المواطنين بالاختناق ليلة امس وفجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط جامعة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال داهمت البلدة، بعد قيام عدد من الشبان بمحاولة إحداث ثغرة في الجدار العنصري الممتد على أراض المواطنين، اندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال وامتدت إلى محيط جامعة القدس ومدخل بلدة السواحرة الشرقية.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين والمنازل خلال المواجهات، ما أدى الى اصابة عدد من الشبان الذين تصدوا للاحتلال بحالات اختناق.

#اصابات

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