  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة تطال ٨ من قيادات حماس بالخليل

السبت 28 سبتمبر 2019 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة تطال ٨ من قيادات حماس بالخليل


رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عملبة دهم واعتقال في بلدات دورا ودير سامت وإذنا وصوريف بالخليل واعتقلت خلال ذلك ثمانية من قيادات حركة حماس، كما اختطفت ثلاثة من قبل قوة خاصة اسرائيلية وصادرة سيارة تابعة لهم.

وذكرت مصادر محلية، انه تم اعتقال كل من: الاسر المحرر عايد دودين والاسير المحرر خالد الفسفوس و الاسير لمحرر توفيق عبد الفتاح الحروب.

كما تم اعتقال الاسير المحرر إسماعيل النطاح من إذنا غرب الخليل، وفادي غنيمات من صوريف شمال الخليل.

وكانت قوة خاصة قد اختطفت الاسير المحرر محمد يوسف الحروب خلال عبوره الشارع بمنطقة سنجر، واختطفت الشابين أحمد ذيب الحروب وعز قاسم الحروب خلال تواجدهما داخل سيارة في دير سامت وتم مصادرة السيارة.

الأكثر قراءة اليوم

ابو عيطة يكشف ما دار مع اشتية خلال اجتماع الثوري حول التقاعد المالي وتفريغات 2005

مصر.. والد محمد صلاح يوجه رسالة لـ"السيسي"

الرئيس المصري : الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق (فيديو)

تحليلات اسرائيلية : خطة ريفلين فاشلة وغانتس ضعيف أمام نتنياهو

ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل

الشيخ تعليقا على مبادرة الفصائل: مناورات وتكتيكات مكشوفة والمطلوب تنفيذ اتفاق ٢٠١٧

تقديرات: نتنياهو سيعلن فشله في تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف: جهود ضخمة بذلتها مصر لمنع اندلاع حرب بين حماس واسرائيل (فيديو

لافروف : تسوية القضية الفلسطينية على وشك الفشل

14

قناة عبرية تكشف: لقاءات سريّة أجراها وفد مصري مع مسؤولين اسرائيليين لبحث غزة

استشهاد شاب متاثرا بجراحه شرق رفح

القيادي البطش: هذا ما كنا نتوقعه من خطاب أبو مازن أمام الأمم المتحدة بخصوص المصالحة!