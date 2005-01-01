قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة تطال ٨ من قيادات حماس بالخليل

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عملبة دهم واعتقال في بلدات دورا ودير سامت وإذنا وصوريف بالخليل واعتقلت خلال ذلك ثمانية من قيادات حركة حماس، كما اختطفت ثلاثة من قبل قوة خاصة اسرائيلية وصادرة سيارة تابعة لهم.

وذكرت مصادر محلية، انه تم اعتقال كل من: الاسر المحرر عايد دودين والاسير المحرر خالد الفسفوس و الاسير لمحرر توفيق عبد الفتاح الحروب.

كما تم اعتقال الاسير المحرر إسماعيل النطاح من إذنا غرب الخليل، وفادي غنيمات من صوريف شمال الخليل.

وكانت قوة خاصة قد اختطفت الاسير المحرر محمد يوسف الحروب خلال عبوره الشارع بمنطقة سنجر، واختطفت الشابين أحمد ذيب الحروب وعز قاسم الحروب خلال تواجدهما داخل سيارة في دير سامت وتم مصادرة السيارة.