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الشرطة تُصدر تصريحًا شديد اللهجة حول شجار خان يونس

السبت 28 سبتمبر 2019 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تُصدر تصريحًا شديد اللهجة حول شجار خان يونس


غزة / سما /

أصدرت الشرطة الفلسطينية بغزة، تصريحًا هامًا حول الشجار العائلي الذي وقع في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأكدت الشرطة" أن التحقيق في جريمة القتل التي نتجت عن الشجار مستمرًا حتى يتم تحديد الجاني، وتقديمه للعدالة.

وشددت على أنها لن تسمح لأحد أن يأخذ الحق بيده، وأن القانون سيأخذ مجراه كاملاً في هذه القضية.

وجددت الشرطة تأكيدها على أنه سيتم اتخاذ إجراءاتٍ قانونية صارمة بحق كل من يعتدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، ولن تسمح لأحد أن يهدد حياة المواطنين، وأمنهم واستقرارهم.

وأشارت إلى أنه ومنذ وقوع الشجار العائلي بين عائلتي حنيدق وأبو سحلول، والذي أودى بحياة المواطن "محمد أبو سحلول" ظهر الخميس 2019/9/26، باشرت الشرطة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيث قامت بتوقيف وضبط المتسببين في الشجار، والتحقيق في جريمة القتل مع عدد من المشتبه بهم.

lمن جانبها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عن إغلاق عدد من مؤسساتها ومدارسها في خانيونس  السبت جنوب قطاع غزة بسبب تصاعد الخلاف بين عائلتين اثر مقتل شاب قبل يومين.
 

وقال المستشار الإعلامي للاونزوا عدنان ابو حسنه في تصريحات إذاعية انه "تقرر اغلاق 11 مدرسة وعيادتين ومركز تموين حفاظا على امن  الطلاب والمستفيدين على خلفية مشاكل متواصلة بين عائلتين في خانيونس" موضحا ان الإغلاق سيكون ليوم واحد

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