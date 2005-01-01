"أيزنكوت" يكشف: مرتان خلال الأسابيع الماضية أوشكنا الدخول في حرب مع غزة

القدس المحتلة / سما /

كشف "غادي أيزنكوت" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، النقاب عن الجيش الإسرائيلي كان قريب جداً من الدخول في حرب مع قطاع غزة قبل أسبوعين.

أقوال إيزنكوت جاءت في مقابلة معه نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" امس الجمعة، مضيفاً "ليس لدى إسرائيل قوانين أو ثقافة حول شن حرب، فبالإمكان شن حرب مفاجئة من دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك، وهذا كاد يحدث في غزة، قبل أسبوعين، وكاد يحدث في لبنان، قبل شهر".

وزعم ايزنكوت الذي يعمل حاليا كباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط أن "إسرائيل هي دولة لا يمكن الانتصار عليها، ولا توجد قدرة للانتصار على دولة إسرائيل، وليفسر كل واحد ذلك كيفما يفهم".