حالة الطقس : أجواء حارة نسبياً

رام الله / سما /

لا يطرأ اليوم أي تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً نهاراً خصوصاً في ساعات الظهيرة . ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية

ويوم غد "الاحد" تسود أجواء صيفية حارة نسبياً نهاراً خصوصاً في ساعات الظهيرة . ومع ساعات المساء والليل تعتدل الأجواء لتصبح معتدلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية .

أما يوم الاثنين القادم، فقد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً في فترة الظهيرة خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية. وفي ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر