  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السعودية تتبرع بخمسين مليون دولار للاونزوا

الجمعة 27 سبتمبر 2019 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تتبرع بخمسين مليون دولار للاونزوا


نيويورك/وكالات/


أعلن معالي السيد إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير خارجية المملكة العربية السعودية في السادس والشعرين من أيلول الجاري عن تقديم تبرع بمبلغ 50 مليون دولار للموازنة الرئيسة للأونروا لعام 2019. وخلال لقاء جمعه بالمفوض العام للأونروا بيير كرينبول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك، أكد معالي وزير الخارجية على موقف المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أقوى الداعمين السياسيين والماليين للأونروا. وأعرب معاليه عن تقديره الكبير للعمل الذي تقوم به الوكالة من أجل لاجئي فلسطين.
ويماثل هذا الإعلان التبرع الاستثنائي الذي قدمته المملكة لموازنة الأونروا البرامجية في عام 2018، وهو يأتي إضافة إلى التبرعات السخية التي قدمتها العربية السعودية لمشاريع الأونروا في البنية التحتية في سائر أقاليم عمليات الوكالة الخمسة. وفد أعرب المفوض العام عن تقديره العميق بالنيابة عن 5,5 مليون لاجئ من فلسطين تقوم الأونروا على خدمتهم.
وقال السيد كرينبول بأن "التبرع المتجدد والسخي من المملكة العربية السعودية يعد ذا أهمية كبيرة لوكالتنا. وطوال فترة الصيف، وفي الوقت الذي كنا نستعد فيه لافتتاح السنة الدراسية الجديدة، قمنا بإعادة تأهيل العشرات من مدارس الأونروا بتمويل سعودي. إن التبرع الحاسم الذي تم الإعلان عنه اليوم سيسمح لنا بالمحافظة على الحق في التعليم لطلبتنا البالغ عددهم 532,000 طالبة وطالبة، بالإضافة إلى الخدمات الرئيسة الأخرى المقدمة للاجئي فلسطين. إننا ممتنون للغاية للشراكة والتعاون الديناميكيين مع المملكة".
وخلال اسبوع من اللقاء رفيع المستوى للجمعية العامة، قام المفوض العام أيضا بزيارة معرض "جهود المملكة العربية السعودية في دعم اللاجئين في أرجاء العالم" الذي أقامه مركز الملك سلمان للمعونة الإنسانية والإغاثة، حيث تناقش مع الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام للمركز أهمية تعاون الأونروا مع المركز. كما تشرف المفوض العام أيضا بالاجتماع بمعالي السيد عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة بالمملكة العربية السعودية وذلك خلال افتتاح جلسة الجمعية العمومية.
معلومات عامة
 

الأكثر قراءة اليوم

ابو عيطة يكشف ما دار مع اشتية خلال اجتماع الثوري حول التقاعد المالي وتفريغات 2005

الرئيس المصري : الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق (فيديو)

الليكود لليبرمان: انضم لحكومة نتنياهو واحصل على تناوب على رئاسة الحكومة

مصر.. والد محمد صلاح يوجه رسالة لـ"السيسي"

تحليلات اسرائيلية : خطة ريفلين فاشلة وغانتس ضعيف أمام نتنياهو

السعودية ..الأجنبيات لن يضطررن لارتداء العباءة والبرقع

الشيخ تعليقا على مبادرة الفصائل: مناورات وتكتيكات مكشوفة والمطلوب تنفيذ اتفاق ٢٠١٧

الأخبار الرئيسية

14

قناة عبرية تكشف: لقاءات سريّة أجراها وفد مصري مع مسؤولين اسرائيليين لبحث غزة

استشهاد شاب متاثرا بجراحه شرق رفح

القيادي البطش: هذا ما كنا نتوقعه من خطاب أبو مازن أمام الأمم المتحدة بخصوص المصالحة!

63 اصابة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

ايزنكوت

آيزنكوت: لا يوجد مفهوم أمني إسرائيلي تجاه اللفلسطينيين وتعزيز حماس بغزة خطأ إستراتيجي خطير