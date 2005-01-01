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مصر : استشهاد وإصابة 9 من أفراده و القضاء على 118 تكفيريا بسيناء

الجمعة 27 سبتمبر 2019 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : استشهاد وإصابة 9 من أفراده و القضاء على 118 تكفيريا بسيناء


القاهرة/سما/

أعلنت القوات المسلحة المصرية استشهاد واصابة ضابط وتسعة جنود أثناء الإشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن علي الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية بسيناء .

    و قالت القوات المسلحة المصرية - في بيان أصدرته مساء السبت إنه فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة والشرطة المصرية لمكافحة الإرهاب على جميع الإتجاهات الإستراتيجية في مصر فقد أسفرت تلك الجهود خلال الفترة الماضية عن قيام القوات الجوية المصرية بإستهداف وتدمير 33 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر الإرهابية بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعى على الإتجاه الشمالى الشرقى - و83 عربة على الإتجاه الإستراتيجى الغربى و25 على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى.

   وأضاف البيان أنه تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء .

   كما قامت عناصر المهندسين العسكريين المصريين بإكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زرعها لإستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات وإكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود .

    و تم أيضا إكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة و عدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من اجهزة الاتصال  .

    و  تمكنت قوات حرس الحدود المصرية من ضبط 15 بندقية آلية و3 رشاشات و2 قاذف RBG و24 خزنة وعدد من الطلقات  مختلفة الأعيرة .

 

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