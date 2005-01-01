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القيادي البطش: هذا ما كنا نتوقعه من خطاب أبو مازن أمام الأمم المتحدة بخصوص المصالحة!

الجمعة 27 سبتمبر 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادي البطش: هذا ما كنا نتوقعه من خطاب أبو مازن أمام الأمم المتحدة بخصوص المصالحة!


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش، إن المطلوب من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن يعلن الانتهاء من العمل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي.

 وأضاف البطش وهو قيادي بحركة الجهاد الاسلامي بتصريحات اثناء مشاركته بفعاليات الجمعة الـ 76 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة:" كنا نأمل من خطاب أبو مازن (أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة) أن يكون أقوى بالإعلان عن قبول مبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام".

وحول عنوان الفعاليات التي تحمل اسم جمعة "انتفاضة الأقصى والأسرى"، قال البطش "القدس هي التي اشعلت انتفاضة الأقصى وحركت الجماهير في مسيرة العودة."

وتابع "خرجنا لنؤكد دعم الأقصى والأسرى والتأكيد على إسقاط تصفية القضية(..) عندما نخاطب جامعة الدول العربية والسلطة نذكرهم بواجباتهم."

وشدد قائلا:"نحن على يقين بأن اسرانا لن يخرجوا إلا بصفقة تبادل مشرفة."

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