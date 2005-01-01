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ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل

الجمعة 27 سبتمبر 2019 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع أسعار الوقود مطلع الشهر المقبل


القدس المحتلة / سما /

ترتفع أسعار المحروقات مطلع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر في البلاد، بـ 11 أغورة، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر لتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان 6.18 شيكل بالخدمة الذاتية، بدءا من فجر يوم الثلاثاء المقبل.

وتنضاف عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود 21 أغورة لكل لتر.

هذا، وتتحدد أسعار الوقود بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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