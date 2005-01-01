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الاحتلال يفرج عن تاجر من قطاع غزة بعد اعتقال دام اسبوعين

الجمعة 27 سبتمبر 2019 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن تاجر من قطاع غزة بعد اعتقال دام اسبوعين


غزة / سما/

أفرجت سلطات الاحتلال بعد عصر اليوم عن التاجر فضل يوسف محمود الديري (39 عاما) من سكان حي الصبرة وسط مدينة غزة بعد اعتقاله لنحو اسبوعين.

وقال عبد الناصر فروانة المختص في شؤؤن الاسرى ان الديري اعتقل في الثامن من أيلول/سبتمبر الجاري عبر معبر بيت حانون/ايرز. وقد اقتيد بعدها الى سجن عسقلان.

يذكر أن سلطات الاحتلال تضع العراقيل والمعيقات أمام حركة المواطنين اثناء تنقلهم من والى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة، وفي كثير من الأحيان جعلت من المعبر مصيدة لاعتقال المدنيين ومكانا للاستجواب والضغط وأحيانا الابتزاز، واعتقلت واحتجزت واستجوبت العشرات من التجار والمرضى ومرافقين للمرضى وأهالي الأسرى أثناء مرورهم عبر المعبر منذ مطلع العام الجاري.

ودعا فروانة في تصريح صحفي،  منظمة الصليب الأحمر وكافة المنظمات الدولية الى حماية المواطنين وازالة القيود المفروضة وتسهيل تنقلهم من والى قطاع غزة بما يكفل حرية الحركة وحرية التنقل والسفر.

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