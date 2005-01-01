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روحاني: واشنطن عرضت علينا رفع العقوبات مقابل المفاوضات

الجمعة 27 سبتمبر 2019 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
روحاني: واشنطن عرضت علينا رفع العقوبات مقابل المفاوضات


طهران /سما/

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الجمعة، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن الولايات المتحدة عرضت رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل إجراء محادثات.

وأورد الموقع هذا التصريح لدى عودة روحاني إلى طهران من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف أن "المستشارة الألمانية ورئيس وزراء بريطانيا ورئيس فرنسا كانوا في نيويورك وأصروا جميعا على عقد هذا الاجتماع. وأميركا تقول إنها سترفع العقوبات".

ومضى روحاني قائلا "العقوبات التي سترفع ستكون محل نقاش وقد قالوا بوضوح إنهم سيرفعون جميع العقوبات".

وأضاف "لكن هذه الخطوة لم تجر بطريقة مقبولة مما يعني أنه في ظل مناخ العقوبات واستمرار العقوبات والأجواء المسمومة لسياسة الضغوط القصوى فإننا حتى لو أردنا التفاوض مع الأميركيين في إطار خمسة زائد واحد فإنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات".

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