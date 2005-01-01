غزة: الجمعة القادمة في مسيرات العودة بعنوان "المصالحة خيار شعبنا"

غزة / سما/

دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة القادمة الـ 77 (جمعة المصالحة خيار شعبنا) تأكيدا منها على استعادة الوحدة لإحباط مخطط ضم الضفة والاغوار ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت في بيان لها في ختام فعاليات الجمعة الـ 76 ( جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى)على :"أن الوحدة بوصلتنا، و الحرية قبلتنا، و مجرم من يحرف البوصلة ، عن مسارها باي اتجاه لا يلبي طموحات واهداف شعبنا بالحرية والعودة".

وثمنت الهيئة الخطوة المباركة التي قامت بها الفصائل الثمانية بمبادرتها المتوازنة و رؤيتها الوطنية الجامعة لإنهاء الانقسام و استعادة الوحدة، داعية إلى التفاف شعبي كبير حولها ونرحب بموقف حركة حماس الذي وافق على المبادرة دون قيد أو شرط.

ووجهت التحية الأسرى الأبطال الذين حققوا انتصار هاما على سجانهم في معركة إزاحة أجهزة التشويش، و لم يستطع سجانهم كسر ارادتهم.

وأكدت على أن المعركة لكسر الحصار و العقوبات هي جزء اساسي من معركة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني كي يواصل درب العودة و الحرية و الكرامة فالوحدة هي سلاحنا الرئيس في هذه المعركة.

وأضافت :" نؤكد على أنه لا وقت لدينا و لا هدف من اهدافنا يسمح لنا بالتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة من الدول العربية الشقيقة . و نطمئن الجميع أن تحرير فلسطين هو شغلنا الشاغل و الوحيد.، ونقدر عاليا كل من يساندنا في تحقيق هذا الهدف".

وتقدمت الهيئة الوطنية لمسيرات وكسر الحصار بالتهنئة "للأخوة قادة وكوادر لجان المقاومة في ذكرى انطلاقتهم ال20--كما ونتقدم بالتهنئة للأخوة في حركة المقاومة الشعبية قادة وكوادر في ذكرى انطلاقتهم ال19—ومعا سويا حتى التحرير والعودة.