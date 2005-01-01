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الهباش يرد على تصريحات غرينيلات

الجمعة 27 سبتمبر 2019 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يرد على تصريحات غرينيلات


رام الله /سما/

- قال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش "ان المبعوث الأمريكي جيسون غرينيلات، الذي يُفترض أنه محايد، يواظب على مهاجمتنا لأننا نرفض ما يريدون إملاءه علينا من "صفقة القرن" المزعومة الرامية إلى تصفية قضيتنا الوطنية، وانتزاع القدس منا، وتكريس الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا".

وقال الهباش "آخر تقليعات جرينبلات ادعاؤه أننا نتلقى مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات، ورغم ذلك فظروفنا الاقتصادية متدهورة، هل يتصور غرينبلات أن هناك أغبياء يمكنهم تصديق هذا التخريف؟؟ "

واضاف "نحن أولًا لا نتلقى مساعدات بهذا الحجم، وثانيًا معظم المساعدات متوقفة بفعل الضغوط الأمريكية، ومع ذلك فنحن نحاول تدبر أمورنا لكي نواصل صمودنا وتصدينا للمؤامرات التي تحاك ضدنا، والتي يتولى كٍبرها الإدارة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلي".

وتابع " ثانيًا لقد بات في حُكم المعلوم بالضرورة، بحيث لا يُعذَر جاهله، أن السبب الجوهري لإزماتنا هو الاحتلال الذي يحول بيننا وبين ممارسة حقوقنا المشروعة، ويمنعنا من استثمار مواردنا، التي لو تمكنا من استثمارها لن نكون بحاجة الى مساعدات الآخرين".

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