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الحية يؤكد دعم "حماس" لمبادرة إنهاء الانقسام: يدنا ممدودة لكل الوسطاء

الجمعة 27 سبتمبر 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية يؤكد دعم "حماس" لمبادرة إنهاء الانقسام: يدنا ممدودة لكل الوسطاء


غزة / سما /

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن حركته درست مبادرة الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام، بعمق وإيجابية.

وقال الحية:" أعلنا موافقتنا على المبادرة لتمهيد الطريق أمام الوحدة"، خلال مقابلة أجرتها معه قناة الأقصى على الهواء مباشرة شرق مدينة غزة مساء اليوم.

وأبدى أمله من مسؤولي حركة فتح، بالاستجابة لمبادرة الفصائل، مطالبًا الكل الوطني بدعمها.

وأضاف قائلاً:" يدنا ممدودة لكل وساطة تعزز التوافق وتنهي الانقسام، ومبادرة الفصائل تلبي طموح شعبنا وتستجيب لكل ما تم الاتفاق عليه سابقاً".

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