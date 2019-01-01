نابلس: الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد محمد عدوي

نابلس / سما /

سلّمت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد فوزى عدوي من مخيم بلاطة شرقي نابلس.

واستشهد الشاب عدوي (36 عامًا)، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه في 21 كانون ثاني/ يناير 2019 بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة.

وأبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الخميس، محامي مركز القدس للمساعدة القانونية والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، عزمها تسليم جثمان الشهيد عدوي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال يحتجز حتى الآن جثامين نحو 250 شهيدًا في مقابر الأرقام، وحوالي 50 شهيدًا في الثلاجات.