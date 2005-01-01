النبي الياس: جنود الاحتلال يحتجزوم مواطنين في أرضهم

قلقيلية / سما /

احتجز جنود جيش الاحتلال في قرية النبي الياس شرق قلقيلية، اليوم الجمعة، مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في أرضهم المجاورة للشارع الالتفافي الجديد، الذي يندمج مع الطريق الالتفافي القديم رقم 55.

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال داهموا الأرض التي يتواجد فيها أصحابها وأخضعوهم للمساءلة والاستجواب، وطلبوا منهم المغادرة، كون أرضهم قريبة من الطريق الالتفافي الجديد الذي تم افتتاحه قبل عامين من قبل بنيامين نتانياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، واعتبر بمثابة الشريان الذي يصل قلب إسرائيل.

يشار إلى أن قرية النبي الياس أصبحت بين فكي كماشة بعد شقّ الشارع الالتفافي الجديد من الجهة الشمالية وسياج مستوطنة الفيه من الجهة الجنوبية والشرقية.