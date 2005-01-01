  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اجتماع في مصر بحضور المخابرات والجيش حول سد النهضة

الجمعة 27 سبتمبر 2019 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع في مصر بحضور المخابرات والجيش حول سد النهضة


القاهرة /وكالات/

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل في مصر، امسالخميس، اجتماعا تناولت فيه أهمية الانخراط في تفاوض فني جاد حول المقترح المصري لإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وعقدت اللجنة بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير الموارد المائية محمد عبد العاطي، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة في مصر. 

وناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، والتي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومي 4 و5 أكتوبر 2019.

وتناولت اللجنة أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أن نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصري.

ورفضت إثيوبيا مؤخرا اقتراحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، حيث يتناقض الاقتراح مع الصفقة السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أي دولة لا يمكن أن تتعرض لمخاطر مثل المخاطر المرتبطة بنقص المياه، إلا إذا كانت في حالة ضعف.

الأكثر قراءة اليوم

تعليقاً على خطاب الرئيس.. "حماس"توضح موقفها من دعوة الرئيس بخصوص الانتخابات

الصحة :ننظر بعين القلق والحذر من مشروع إنشاء المستشفى الأميركي بغزة!

الرئيس: شعبنا لن يرضخ للاحتلال وسنعلن موعد إجراء انتخابات عامة فور العودة من نيويورك

الرئيس المصري : الدعوة للتظاهرات لا تدعو للقلق (فيديو)

الليكود لليبرمان: انضم لحكومة نتنياهو واحصل على تناوب على رئاسة الحكومة

الاحتلال يقرر فرض اغلاق شامل على الضفة وغزة

ملادينوف: السلطة تواجه مصاعب اقتصادية كبيرة ويحذر من اندلاع حرب جديدة بين حماس واسرائيل!

الأخبار الرئيسية

بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

ايزنكوت

آيزنكوت: لا يوجد مفهوم أمني إسرائيلي تجاه اللفلسطينيين وتعزيز حماس بغزة خطأ إستراتيجي خطير

ابو حسنة : الأونروا تحصل على تعهدات مالية هامة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

تحليلات اسرائيلية : خطة ريفلين فاشلة وغانتس ضعيف أمام نتنياهو

p

ابو عيطة يكشف ما دار مع اشتية خلال اجتماع الثوري حول التقاعد المالي وتفريغات 2005