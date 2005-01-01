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مصر.. والد محمد صلاح يوجه رسالة لـ"السيسي"

الجمعة 27 سبتمبر 2019 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. والد محمد صلاح يوجه رسالة لـ"السيسي"


القاهرة /وكالات/

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لصلاح غالي والد النجم المصري محمد صلاح، يعبر فيه عن تأييده للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال والد صلاح في الفيديو: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة من أسرة الكابتن محمد صلاح ومني شخصيا.. نحن لا نشكك في قدرات سيادتك ونؤيدك".

وأضاف: "ما تم إنجازاه في فترة قصيرة جدا شرف لكل المصريين الشرفاء.. وسأقول لسيادتك أن التاريخ سوف يعيد نفسه في المستقبل إن شاء الله وكل مصري شريف هيعرف إن كان فيه بطل من أبطال مصر أنقذوا هذه الدولة من المغرضين".

واختتم والد النجم محمد صلاح حديثه، معربا عن دعمه ومساندته للرئيس السيسي والقوات المسلحة، "نحن معك يا سيادة الرئيس ومع جيش مصر.. تحيا مصر..  تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قد نشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أكد فيها حبه لمصر وأهلها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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