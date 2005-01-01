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بلدية رام الله تطلق فعاليّة "ع البسكليت"

الجمعة 27 سبتمبر 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية رام الله تطلق فعاليّة "ع البسكليت"


رام الله / سما /

 أطلقت بلدية رام الله، اليوم الجمعة فعاليّة "رام الله ع البسكليت"، لتشجيع استخدام الدراجات الهوائية بدل قيادة السيارات.

وانطلقت الفعاليّة الساعة التاسعة صباحًا واستمرّت لمدة ساعتين، من ميدان نيلسون مانديلا في حيّ الطيرة، وصولًا إلى محيط الاسكانات في بلدة بيرزيت، بمشاركة أكثر من 200 من الأطفال والشباب.

وتهدف الفعاليّة للحفاظ على عادات رياضية وصحية إيجابية والمساهمة في خلق بيئة أقل تلوثًا.

وتقول بلدية رام الله إنها تدرس تخصيص مسارب آمنة للمشاة والمركبات في الأحياء الجديدة ودراسة وضعها في الشوارع القائمة ما أمكن، مشيرة إلى أن هناك دراسة لتحويل بعض المناطق في المدينة إلى مناطق مشاة ودراجات هوائية فقط.

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