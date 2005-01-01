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استطلاع: أكثر من 50 في المائة يدعمون حكومة وحدة وطنية في إسرائيل

الجمعة 27 سبتمبر 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: أكثر من 50 في المائة يدعمون حكومة وحدة وطنية في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع رأي جديد، أجرته هيئة البث الإسرائيلي "كان"، الجمعة، أن أكثر من نصف الشعب الإسرائيلي يدعم حكومة وحدة وطنية.

وأظهر الاستطلاع، أن 50.6% من المستطلعة آراؤهم يفضلون حكومة وحدة وطنية تشمل التناوب بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، فيما عارض 32.1% ذلك.

ووفقًا للاستطلاع، أجاب 41.8% بأنهم يؤيدون نتنياهو بأن يكون أول رئيسًا للوزراء بالتناوب، بينما أجاب 40.8% أنهم يؤيدون غانتس.

والقى 34.5% من المستطلعة آراؤهم اللوم على نتنياهو في حال ستجري انتخابات ثالثة في إسرائيل، فيما القى 31.6% باللوم على رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أما 8% اجابوا ان يائير لابيد (الشخصية الثانية في تحالف أزرق أبيض)، هو المسؤول، وفقط 6.4% القوا اللوم على رئيس تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس.

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