الضابطة الجمركية تضبط قرابة 900 كغم مواد غذائية وألبان منتهية الصلاحية في قلقيلية

قلقيلية / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة قلقيلية تمكن اليوم الجمعة، بالتعاون مع جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني، من ضبط قرابة 900 كغم مواد غذائية وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة لإنتهاء تاريخ صلاحيتها.

وأوضح البيان بأن عملية الضبط جاءت على احد الحواجز التي يقوم بها الجهاز على مداخل ومخارج المدينة ، إذ تم ضبطها داخل مركبة، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني أقرت التحفظ عليها كونها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

هذا ويناشد جهاز الضابطة الجمركية الأخوة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمواد الممنوعة من التداول والمهربة على الرقم المجاني للجهاز (132)، أو بالإبلاغ عبر الصفحة الرسمية، وذلك لخطرها على صحتنا وصحة أبنائنا.