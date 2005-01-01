حماس: انتفاضة الاقصى نقطة تحول في العمل المقاوم

غزة / سما /

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتفاضة الأقصى التي اندلعت في العام 2000، نقطة تحول في العمل المقاوم، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت "حماس" في ذكرى انتفاضة الأقصى ال 19: " انتفض شعبنا الفلسطيني العظيم من أجل المسجد الأقصى في مثل هذه الأيام قبل 19 عاماً وفجّر انتفاضة الأقصى في وجه الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه ومنذ ذلك وهو لا يزال يواصل نضاله وثورته ضد المحتل الغاشم"، مضيفة "تخرج الجماهير الفلسطينية اليوم في جمعة انتفاضة الأقصى والأسرى لتؤكد مرة أخرى على جاهزيتها واستعدادها لحماية الأقصى والانتصار للأسرى ومضيها قدماً في مسيرات العودة وكسر والحصار حتى تحقيق كامل أهدافها".

وتابعت: "انتفاضة الأقصى كانت نقطة تحولٍ في مسار القضية الفلسطينية ومحطة فارقة في تاريخ شعبنا وبفعلها الشعبي والعسكري اندحر الاحتلال من قطاع غزة تحت ضربات المقاومة وأمام صمود شعبنا الأسطوري".