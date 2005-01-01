"إسرائيل" للدول المانحة: حصار غزة وسيلة للإفراج عن جنودنا الأسرى

نيويورك /سما/

قال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة "إن التدهور الإنساني في قطاع غزة هو نتاج حكم حماس، وإن حصار غزة من قبل اسرائيل هي وسيلة للإفراج عن جنودنا الأسرى، وهو أمر يمكن ان يساهم في إعادة الجنود الأسرى".

وزعم دانون خلال عقد مؤتمر الدول المانحة لتقديم المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية أن قوات الاحتلال ملتزمة بإدخال المساعدات لقطاع غزة على الرغم من حكم حماس للقطاع.

وحضر المؤتمر كل من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور محمد اشتية، ووزير الخارجية النرويجي، وممثلون عن وفود المؤتمر، ونائب المدير العام للاقتصاد في إسرائيل يائيل ربيعة - زادوك ، ومنسق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة اللواء أبو ركن، والمدير العام لوزارة التعاون الإقليمي، الدكتور يوسي دريسنين ومندوب وزارة المالية متان آريان ليب اري