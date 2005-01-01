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الحية: ندعم دور الصحفيين في الرقابة على المؤسسات ومساءلة المسؤولين

الجمعة 27 سبتمبر 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: ندعم دور الصحفيين في الرقابة على المؤسسات ومساءلة المسؤولين


غزة / سما/

توجه رئيس المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. خليل الحية بالتحية والتقدير لفرسان الإعلام الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والشتات وأراضينا المحتلة عام 1948 بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي يوافق السادس والعشرين من شهر أيلول سبتمبر من كل عام. 

وقال الحية في بيان صحفي، "أعبر عن كامل اعتزازي وفخري بالصحفيين والصحفيات الفلسطينيين وما يبذلونه من جهد وعمل إعلامي رائع ونقل للأخبار والحقائق، ودفعوا ثمنه من أرواحهم وحريتهم أمام الاحتلال الصهيوني الذي عمد إلى استهدافهم وقتلهم وإصابتهم واعتقالهم وملاحقتهم في محاولة بائسة لمنع نقل حقيقة إجرامه وإرهابه".

واضاف: لقد ارتكب الاحتلال الصهيوني أسوأ وأخطر الجرائم لإرهاب ومنع الصحفي الفلسطيني من حمل رسالته وقضية شعبه، لكنه لم ينجح أمام إصرار الصحفيين الفلسطينيين على مواصلة عملهم بروح وطنية ومهنية عالية.

وأكد الحية أن الصحفيين والإعلاميين الوطنيين الأحرار أمناء على الأجيال الفلسطينية والحقوق والثوابت الوطنية مهما ادلهمت الخطوب واختلطت دهاليز السياسة، ولهم دور رئيس في صناعة الرأي العام وتوعيته وتوجيهه نحو البوصلة الثابتة وهي فلسطين، معتبراً أن الإعلام قوة ينبغي أن تستخدم في ترسيخ حقوقنا الوطنية، والتصدي لآلة الدعاية الصهيونية وفضح جرائم وإرهاب الاحتلال.

واشار الحية أن حماس تدعم دور الصحفيين في الرقابة على المؤسسات الفلسطينية ومساءلة المسؤولين وأصحاب القرار، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتحقيق مصالح المجتمع الفلسطيني.

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