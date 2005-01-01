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ماذا يحدث حين تسقط 136 ألف بيضة على قارعة الطريق؟

الجمعة 27 سبتمبر 2019 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يحدث حين تسقط 136 ألف بيضة على قارعة الطريق؟


وكالات / سما /

مالت مقطورة يقودها جرار أثناء عبورها طريقا عبر ولاية بنسلفانيا، وفجأة أصبح الطريق وكأنه صحن بيض مخفوق ضخم، جراء تحطم وتكسر ما يربو على 136 ألف بيضة.

وقالت الشرطة في بلدة هيغنز تاونشيب، بولاية بنسلفانيا إن أكثر من 136 ألف بيضة سقطت وتبعثرت على الطريق عندما مالت مقطورة تنقل البيض عند تقاطع على الطريق السريع، أثناء نقلها إلى حاضنة في مزرعة دواجن.

وأفادت صحيفة "ذا ريبابليك هيرالد" أن 3340 دزينة من البيض، و2260 غالون من منتجات البيض، قد دمرت عندما فقد سائق عمره 66 عاماً السيطرة على المقطورة.

وقالت شرطة بلدة هيغينز إن السائق جوزيف مايلز، البالغ من العمر 66 عاما، كان قد قام بتحميل البيض من مزرعة كارل فاوس، وكان في طريقه إلى إليزابيثتاون بولاية بنسلفانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضحت الشرطة أن مايلز كان يقود جراره شمالا صعودا على الطريق 125، وعندما اقترب من تقاطع الطريق 25، مالت الحمولة مما تسبب في سقوط البيض ومنتجات البيض وتدحرجها على الطريق العام.

 وقال منسق إدارة الطوارئ في بلدة هيغنز برايان موسولينو إن هيئة وادي هيغنز للإطفاء والإنقاذ تعتزم استخدام حوالي 20 ألف غالون من المياه لغسل الطريق السريع، بعد إزالة قشور البيض وقطع الكرتون.

وأوضح موسولينو "سنقوم فقط بغسلها في الحقل وترك الطبيعة الأم تأخذ مجراها"، بحسب ما ذكر موقع سي إن إن الإخباري الأميركي.

وأفادت تقارير أن مايلز، على ما يبدو، لم يدرك أن البيض قد سقط، فاستمر في قيادة الجرار لبعض الوقت.

وتسبب الحادث في إغلاق جزء من الطريق 125 لعدة ساعات بعد الحادث، وفتحت الشرطة تحقيقا في سبب عدم "ضمان" أمن الحمولة من البيض ومنتجاته.

#البيض

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