هذه الفيتامينات الـ6 تهتم بصحة عينيك!

وكالات / سما /

تعتبر الفيتامينات من المغذيات الأساسية الضرورية لكافة أعضاء الجسم، وعندما يتعلق الأمر بالنظر وصحة العينين فإن نقص الفيتامينات يقلل من قدرة العين على حماية نفسها من الميكروبات والفيروسات، كما أنه يضعف النظر خاصة مع التقدم بالعمر، لذا من الحكمة دائما تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المفيدة لصحة عينيك.

وإليكم 6 فيتامينات من شأنها المحافظة على نظرك وصحة عينيك حسب ما جاء في موقع "أورجانيك فاكتس" المعني بالصحة، وهي كالاتي:

1- اللوتين

اللوتين هو مركب مضاد للالتهابات يوجد بكميات كبيرة في الأطعمة مثل: الخضراوات الورقية الخضراء والبرتقال والأناناس، وهذا المركب يساعد في منع التنكس البقعي للعين، لأنه يعمل كمضاد للأكسدة.

2- فيتامين C

يعتبر فيتامين C من أهم الفيتامينات للحفاظ على المناعة وكذلك هو مهم لصحة العينين، لأنه يمكن أن يسيطر على الالتهاب في العين، كما أنه يساعد في إنتاج الكولاجين، وهو ضروري لإصلاح أي ضرر في أنسجة عينيك.

3- فيتامين A

ربطت الدراسات فيتامين A بتسريع عملية الشفاء في العين بعد التعرض للإصابة أو الجراحة.

4- الزنك

يتركز الزنك في أنسجة العين، وهذا المعدن يساعد في تخفيف الالتهاب والقضاء على الأشياء التي يمكن أن تسبب مشاكل في الرؤية.

5- زياكسانثين

في كثير من الأحيان يوجد هذا الفيتامين مع اللوتين، والزياكسانثين يمكن أن يحمي العين من ظهور بقع فى الرؤية ويمنع الضمور البقعي والإجهاد التأكسدي.

6- الأحماض الدهنية أوميغا 3

يفيد هذا النوع من الدهون المضادة للالتهابات في سلامة الأنسجة في جميع أنحاء الجسم، حيث يمكن أن تمنع أي ضرر للعيون التي تحدث عادة في مرضى السكري.

وتساعد هذه الفيتامينات سالفة الذكر أيضا في منع الضمور البقعي والجلوكوما وإبطاء تطور إعتام عدسة العين وتحسين الرؤية، هذا بالإضافة إلى أنها تمنع إرهاق العينين، فإذا كنت تريد المحافظة على عضلات عينيك قوية يجب أن تحرص على اعتماد هذه الفيتامينات كجزء من نظامك الغذائي اليومي.

كما تعتبر هذه الفيتامينات خطا أساسيا للدفاع ضد زيادة حساسية الضوء وعدم الراحة، والتي تحدث غالبا مع تقدمك في السن.