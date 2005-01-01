كيف تحركت جوجل لحل أزمة التسجيلات الصوتية؟

وكالات / سما /

أثار استماع موظفي جوجل للتسجيلات الصوتية التي يخزنها الأشخاص بمساعد جوجل الشخصي؛ أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما جعل جوجل تسعى للتصرف سريعاً، حيث أعلنت أنها لن تخزن التسجيلات الخاصة بالأوامر الشخصية للمساعد الشخصي؛ وذلك لحماية خصوصيات المستخدمين.

تحديثات جوجل

وأكدت جوجل أنها أوقفت عملية حفظ السجلات، التي كان موظفو الشركة يراجعونها، قائلة: "الخدمة في الأساس كانت بهدف تحسين خدمة المساعد الشخصي وتحسين قدرته في التعرف إلى اللهجات المختلفة واللغات".

وحول تأثير ذلك على المساعد الشخصي، كشفت جوجل أنه لن يتأثر بذلك، لافتة إلى أن المستخدمين يمكنهم تخزين الملفات الشخصية بأنفسهم من خلال قائمة الإعدادات واختيار Voice & Audio Activity، وبذلك سيساعد في التعرف على أصواتهم وفهم أوامرهم بشكل أكبر من جانب المساعد الشخصي.

تسريبات جوجل

يأتي ذلك في الوقت الذي سيشطب فيه المساعد الشخصي أي ملفات تخزن عن طريق الخطأ، وسيتم حذف تلك الملفات تلقائياً في حال لم تكن ذات علاقة بعمل المساعد الشخصي.

في الوقت ذاته أكدت جوجل أن الموظفين لا يستمعوا لملفات كثيرة حيث إن النسبة التي يستمعون إليها لا تتعدى 2% من إجمالي الملفات الصوتية المخزنة.