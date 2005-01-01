  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

كيف تحركت جوجل لحل أزمة التسجيلات الصوتية؟

الجمعة 27 سبتمبر 2019 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تحركت جوجل لحل أزمة التسجيلات الصوتية؟


وكالات / سما /

أثار استماع موظفي جوجل للتسجيلات الصوتية التي يخزنها الأشخاص بمساعد جوجل الشخصي؛ أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما جعل جوجل تسعى للتصرف سريعاً، حيث أعلنت أنها لن تخزن التسجيلات الخاصة بالأوامر الشخصية للمساعد الشخصي؛ وذلك لحماية خصوصيات المستخدمين. 

تحديثات جوجل

وأكدت جوجل أنها أوقفت عملية حفظ السجلات، التي كان موظفو الشركة يراجعونها، قائلة: "الخدمة في الأساس كانت بهدف تحسين خدمة المساعد الشخصي وتحسين قدرته في التعرف إلى اللهجات المختلفة واللغات". 

وحول تأثير ذلك على المساعد الشخصي، كشفت جوجل أنه لن يتأثر بذلك، لافتة إلى أن المستخدمين يمكنهم تخزين الملفات الشخصية بأنفسهم من خلال قائمة الإعدادات واختيار Voice & Audio Activity، وبذلك سيساعد في التعرف على أصواتهم وفهم أوامرهم بشكل أكبر من جانب المساعد الشخصي.

تسريبات جوجل

يأتي ذلك في الوقت الذي سيشطب فيه المساعد الشخصي أي ملفات تخزن عن طريق الخطأ، وسيتم حذف تلك الملفات تلقائياً في حال لم تكن ذات علاقة بعمل المساعد الشخصي. 

في الوقت ذاته أكدت جوجل أن الموظفين لا يستمعوا لملفات كثيرة حيث إن النسبة التي يستمعون إليها لا تتعدى 2% من إجمالي الملفات الصوتية المخزنة.

#جوجل #التسجيلات الصوتية

الأكثر قراءة اليوم

تعليقاً على خطاب الرئيس.. "حماس"توضح موقفها من دعوة الرئيس بخصوص الانتخابات

غزة: مقتل مواطن وإصابة عدد آخر خلال شجار بخانيونس

الصحة :ننظر بعين القلق والحذر من مشروع إنشاء المستشفى الأميركي بغزة!

ضابط إسرائيلي: بدأنا نلامس سقف الحرب مع إيران والوضع في غزة "برميل بارود"

الرئيس: شعبنا لن يرضخ للاحتلال وسنعلن موعد إجراء انتخابات عامة فور العودة من نيويورك

أولمرت يهاجم نتنياهو: "انصرف استقيل وروح على بيتك"

الاحتلال يقرر فرض اغلاق شامل على الضفة وغزة

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة : الأونروا تحصل على تعهدات مالية هامة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

تحليلات اسرائيلية : خطة ريفلين فاشلة وغانتس ضعيف أمام نتنياهو

p

ابو عيطة يكشف ما دار مع اشتية خلال اجتماع الثوري حول التقاعد المالي وتفريغات 2005

الشيخ تعليقا على مبادرة الفصائل: مناورات وتكتيكات مكشوفة والمطلوب تنفيذ اتفاق ٢٠١٧

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "انتفاضة الاقصى والاسرى"