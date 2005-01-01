اتحاد ألعاب القوى يختتم سباق الضاحية

رفح / سما /

اختتم الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى, سباق اختراق الضاحية بالشراكة مع مؤسسة "أوكسفام" وبدعم من الاتحاد الأوروبي, على هامش افتتاح المرحلة الثانية لمحطة المعالجة المتقدمة للمياه العادمة لأغراض الري.

وشارك في السباق, الذي أقيم في مدينة رفح جنوب القطاع, أكثر من 500 متسابق ومتسابقة لمسافة 8 كم فئة الشباب, و3 كم فئة الفتيات.

وحصل صاحب المركز الأول على هدية مالية قيمتها 450 دولار، فيما نال صاحب المركز الثاني 370 دولار، والثالث 200 دولار، وهدايا بقيمة 70 دولار لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر.

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي:

1- فئة الشباب:

- المركز الأول: وسيم أبو ذيب.

- المركز الثاني: أحمد أبو هلال.

- المركز الثالث: عمرو إسعيد.

- المركز الرابع: جبريل أبو عقل.

- المركز الخامس: خليل الترابين.

- المركز السادس: عبد الرحمن الشنباري.

- المركز السابع: مصطفى أبو مراحيل.

- المركز الثامن: مصطفى أبو إستيتان.

- المركز التاسع: سامح الأقرط.

- المركز العاشر: أحمد الكرد.

2- فئة الفتيات:

- المركز الأول: سماح السعادنة.

- المركز الثاني: إسلام بريك.

- المركز الثالث: نور العبيد.

- المركز الرابع: شهد كتكت.

- المركز الخامس: علياء الهليس.

- المركز السادس: أمنية المصري.

- المركز السابع: رهف العامودي.

- المركز الثامن: سارة إرجيلات.

- المركز التاسع: منة عودة.

- المركز العاشر: لينا شيخ العيد.