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رفض استئناف الاتحاد الأرجنتيني على عقوبة ميسي

الجمعة 27 سبتمبر 2019 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رفض استئناف الاتحاد الأرجنتيني على عقوبة ميسي


وكالات / سما /

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم الخميس أن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية “الكونبول” رفض الاستئناف المقدم من الاتحاد الأرجنتيني بشأن عقوبة ليونيل ميسي قائد برشلونة.

ورفض اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونبول” الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأرجنتيني بشأن عقوبة إيقاف ليونيل ميسي لمدة ثلاثة أشهر.

وتقدم الاتحاد الأرجنتيني باستئناف أول لاتحاد أمريكا الجنوبية لرفع عقوبة ليونيل ميسي قبل أن يتم رفضه وبعدها تقدم مسؤولو التانجو بطلب استئناف ثاني.

وطلب اتحاد كرة القدم في الأرجنتيني تخفيض عقوبة ليونيل ميسي من ثلاثة أشهر إلى شهرين ولكن تم رفض الطلب اليوم وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وتعرض ليونيل ميسي لحالة طرد في مباراة الأرجنتين الأخيرة ضد تشيلي في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي، بسبب لقطة عنف بينه وبين جاري ميديل، ليتم إيقافه 3 أشهر تنتهي بداية نوفمبر القادم.

#الاتحاد الأرجنتيني #ميسي

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