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جيرارد يرد على ترشيح كلوب له لخلافته في ليفربول

الجمعة 27 سبتمبر 2019 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيرارد يرد على ترشيح كلوب له لخلافته في ليفربول


وكالات / سما /

اعترف ستيفن جيرارد بأنه شعر “بالاطراء” من ترشيح يورجن كلوب له لخلافته على رأس الإدارة الفنية لليفربول مستقبلاً.

جيرارد ، الذي يدرب نادي جلاسكو رينجرز منذ عام 2018 ، هو أسطورة خالدة في ليفربول بعد أن لعب 710 مباراة خلال 17 موسماً مع نادي طفولته.

في مقابلة مع مؤخرًا مع “فور فور تو” ، قال كلوب: “إذا أقالني ليفربول غدًا ، فربما يكون كيني (دالجليش) هو الخيار الأول ليحل محلي ، لكن من المحتمل أن يكون جيرارد. إذا سألتني عن من يجب أن يحل محلي، سوف أختار جيرارد.”

وعندما سئل جيرارد عن رأيه في تصريحات كلوب قال لميرور:”لقد فوجئت وأشعر بالاطراء في نفس الوقت. لكن لن يتم إقالة يورجن كلوب غدًا. لا أريده إقالته غدًا. إنه يقوم بعمل رائع”.

وأضاف: “أنا من مشجعي ليفربول ، وأنا متأكد من أن كل مشجعي ليفربول على هذا الكوكب يدعم ما أقوله هنا ، ونريده أن يبقى لعدة سنوات ويحقق أكبر قدر من النجاح لنادينا..”

#ستيفن جيرارد #يورجن كلوب

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