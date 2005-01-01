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نيمار يتوصل لحلٍ ودي في قضيته ضد برشلونة

الجمعة 27 سبتمبر 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يتوصل لحلٍ ودي في قضيته ضد برشلونة


وكالات / سما /

على ما يبدو فإن النجم البرازيلي نيمار توصل إلى اتفاق ودي بينه وبين ناديه السابق برشلونة لحل النزاع القائم بينهما دون اللجوء إلى المحكمة.

وكان نيمار قد وجه اتهاماً للنادي الكاتالوني بعدم الحصول على مكافأة تجديد عقده في عام 2016 حيث كان الاتفاق ينص على أن يحصل اللاعب على 40 مليون يورو ولكنه حصل فقط على 14 مليون يورو فقط.

ولكنه بدلاً من الذهاب إلى المحكمة استمتع بقضاء ليلة في برشلونة رفقة لاعب وسط البارسا آرتور ميلو ومهاجم إسبانيا السابق ليو باتيستاو دون الذهاب إلى المحكمة صباح اليوم الجمعة.

وقال الصحفي كارليس إيسكولان بأن نيمار ظل مستيقظاً حتى الساعة السادسة صباحاً وكتب في تغريدة له على تويتر أن نيمار و والده أيضاً لم يتواجدا حتى الآن هناك في المحكمة.

واجتمع مُمثلي اللاعب مع إدارة نادي برشلونة وكل هذا يشير إلى أن الطرفين وجدوا اتفاقاً لتسوية الأمر بينهما قبل المحاكمة.

وكان نادي برشلونة قد حاول بجدية إعادة النجم البرازيلي صاحب الـ27 عاماً إلى ملعب الكامب نو في سوق الانتقالات الصيفية إلا أنه لم يتوصل لاتفاق مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

#نيمار دا سيلفا #برشلونة

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