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ميلان يفكر جدياً في إعادة جاتوزو

الجمعة 27 سبتمبر 2019 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يفكر جدياً في إعادة جاتوزو


وكالات / سما /

ازداد الشك حول مستقبل ماركو جيامباولو مدرب ميلان الإيطالي، وذلك بعد مرور خمس جولات فقط على انطلاق الموسم في الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، واستطاع جمع ست نقاط من أصل 15 نقطة ممكنة، حيث خسر ضد أودينيزي وإنتر ميلان وتورينو، ويستعد في الجولتين القادمتين لمواجهة فيورنتينا وجنوى.

ووفقاً للصحافة الإيطالية فإن جينارو جاتوزو مدرب ميلان في الموسمين الماضيين مرشح بقوة للعودة إلى صفوف “الروسونيري” من جديد.

وأكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت أن ميلان يفكر في جاتوزو لفترة تدريبية ثانية، حيث احتل معه المركزين الخامس والسادس في الموسمين الماضي والذي قبله، رغم وجود ارتباط بين جينارو ولاتسيو لخلافة سيموني إنزاجي.

وهنالك عدة مدربين مرشحين لتولي هذه المهمة بدلاً من جيامباولو مثل لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان في المواسم الماضية.

والجدير بذكره أن جيامباولو قد يقال من منصبه في حال أي سقوط أخر.

#جاتوزو #ميلان

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