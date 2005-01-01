  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كريستيانو ثاني أسوأ مُنفذ ركلات ثابتة في الكالتشيو

الجمعة 27 سبتمبر 2019 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو ثاني أسوأ مُنفذ ركلات ثابتة في الكالتشيو


وكالات / سما /

في مفاجأة رقمية غير متوقعة، نشرت صحيفة الآس الإسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو ثاني أسوأ لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي بالموسم الماضي في تسديد الركلات الثابتة.

حيث أكدت الصحيفة إلى أن مهاجم يوفنتوس حاول تسديد 18 كرة ثابتة ولم ينجح في تحويلها لأهداف وذلك خلال موسم 2018/2019 وهو أفضل فقط من كاميلو شيانو لاعب فريق فروزينوني والذي أهدر 21 محاولة في الموسم الماضي.

وبجميع المسابقات التي لعبها مع البيانكونيري فإن كريستيانو كانت لديه 24 محاولة من تسديد الركلات الثابتة..اصطمت 15 منها في الحائط البشري وذهبت اثنتين منهما بعيداً عن المرمى بينما تم تصدي سبعة منهم من قبل حارس الفريق المنافس.

تأتي تلك الأرقام مُعاكسة للأداء المتميز الذي يقدمه كريستيانو مع فريق اليوفي وحتى مع سجله التهديفي المميز سواءً مع مانشستر يونايتد و ريال مدريد من قبل أو حتى مع يوفنتوس منذ الموسم الماضي.

ولكن في اليوفي وبوجود باولو ديبالا وميراليم بيانيتش فإنه في الفترة القادمة قد يتراجع ترتيب رونالدو في تنفيذ الركلات الثابتة، وعلى الرغم من ذلك فإن النجم القدير مازال مستمراً في المحاولة.

#كريستيانو رونالدو #الكالتشيو

الأكثر قراءة اليوم

تعليقاً على خطاب الرئيس.. "حماس"توضح موقفها من دعوة الرئيس بخصوص الانتخابات

غزة: مقتل مواطن وإصابة عدد آخر خلال شجار بخانيونس

الصحة :ننظر بعين القلق والحذر من مشروع إنشاء المستشفى الأميركي بغزة!

ضابط إسرائيلي: بدأنا نلامس سقف الحرب مع إيران والوضع في غزة "برميل بارود"

الرئيس: شعبنا لن يرضخ للاحتلال وسنعلن موعد إجراء انتخابات عامة فور العودة من نيويورك

أولمرت يهاجم نتنياهو: "انصرف استقيل وروح على بيتك"

الاحتلال يقرر فرض اغلاق شامل على الضفة وغزة

الأخبار الرئيسية

ابو حسنة : الأونروا تحصل على تعهدات مالية هامة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

تحليلات اسرائيلية : خطة ريفلين فاشلة وغانتس ضعيف أمام نتنياهو

p

ابو عيطة يكشف ما دار مع اشتية خلال اجتماع الثوري حول التقاعد المالي وتفريغات 2005

الشيخ تعليقا على مبادرة الفصائل: مناورات وتكتيكات مكشوفة والمطلوب تنفيذ اتفاق ٢٠١٧

غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "انتفاضة الاقصى والاسرى"