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الهباش يطلع مسؤولا روسيا على آخر مستجدات الساحة الفلسطينية

الجمعة 27 سبتمبر 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلع قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، على آخر المستجدات الساحة الفلسطينية والإقليمية، والعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها في كافة المجالات.

وتطرق الهباش خلال لقائه بوغدانوف في مقر الخارجية الروسية في العاصمة موسكو، اليوم الجمعة، إلى آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وعملية السلام، ومستجدات تحقيق الوحدة الوطنية، وتوحيد الصف الداخلي، ومجريات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأكد أن لروسيا الاتحادية دور محوري في القضية الفلسطينية، سواء على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي او على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني، من خلال تواصلها الدائم مع القيادة الفلسطينية، وحثها جميع الأطراف على تحقيق الوحدة ونبذ الخلاف.

من جانبه، أكد بوغدانوف استمرار روسيا بدعم جهود حل النزاع العربي الإسرائيلي حسب القوانين والقرارات الدولية، مشددا على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وعدم تجاوزها من أي طرف، كذلك دعم جهود تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

#محمود الهباش

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