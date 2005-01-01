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ابو حسنة : الأونروا تحصل على تعهدات مالية هامة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعة 27 سبتمبر 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة : الأونروا تحصل على تعهدات مالية هامة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة


غزة / سما /

قال المستشار الإعلامي الأونروا عدنان ابو حسنه ان تبرعات جديدة حصلت عليها الأونروا في اجتماع قادته الأردن والسويد والأمين العام للأمم المتحدة غوتيرس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة امس.
وقال ابو حسنه في تصريحات إذاعية ان اهم تلك التبرعات جاءت من المملكة العربية السعودية التي تبرعت بخمسين مليون دولار لسد العجز الحالي منوها الى ان دول أخرى تعهدت بدعم ميزانية الأونروا وعلى رأسها فرنسا واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيرلندا منوها الى ان دولة الإمارات قررت قبل أسابيع أيضا التبرع بخمسين مليون دولار الأونروا.

وتابع " كان من الواضح أيضا التأييد الكبير الذي حصلت عليه الأونروا لتجديد تفويضها من عشرات الدول الأعضاء في الجمعية العامة الذين أكدوا على أهمية دورها وحيوية تحديد تفويضها.
 

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