معلم فلسطيني ضمن قائمة أفضل 100 معلم في العالم

رام الله / سما /

اختارت منظمة (AKS education) في الهند خريج جامعة القدس المفتوحة الأستاذ إياد أحمد السوقي ضمن قائمة أفضل (100) معلم على مستوى العالم.

يذكر أن السوقي هو خريج جامعة القدس المفتوح –فرع جنين عام 2005 تخصص أنظمة معلومات حاسوبية ويعمل معلماً في مدرسة ذكور جنين الأساسية.

وشارك في المسابقة التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي (72) دولة حول العالم، وتم اختيار أفضل (100) معلم حول العالم من خلال معايير تضعها المؤسسة وأبرزها ملف إنجاز المعلم.

وأكد السوقي أن هذا الإنجاز يعكس مدى التطور في المنظومة التعليمية في فلسطين، لابد من وجود مهارات في استخدام الحاسوب والأجهزة الذكية والقدرة على التواصل

يذكر أن الأستاذ السوقي مثل العام الماضي فلسطين في مؤتمر الفاتح للتكنولوجيا في انقرة وتم اختياره من قبل وزارة التربية والتعليم بسبب نشاطه في برنامج رقمنة التعليم الذي تنظمه الوزارة) حيث يتم توثيق هذه الإنجازات من خلال صور وفيديوهات وشهادات ترفع على موقع المسابقة ليدخل المعلم في المسابقة التي تنظمها المؤسسة الهندية والموثقة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى أن معايير اختيار افضل (100) معلم ومنها طريقة التسجيل وتعبئة الطلب (عليها نقاط) بحاجة إلى مهارات أساسية .

وكان السوقي اختير سابقاً سفير Cospaces edu الألماني الذي يركز على إنتاج محتوى تعليمي تفاعلي يعمل على المكعب المدمج ما يعزز الإبداع والتميز عند طلابنا.

ولقب السفير المكعب المدمج هي مكانة دولية جديدة تتمحور حول نشاط مميز للمعلم باستخدام وسائل تعزز التعليم التفاعلي.

يشار إلى أن السوقي حصل على المركز الثالث على مستوى فلسطين عام ٢٠١٧ وذلك من خلال التركيز على التقنيات الحديثة ومبادرة التلعيب في التعليم والتركيز على بيئة تعليمية جذابة تعزز التعلم الذاتي والاستكشاف.

وأشاد السوقي بدور جامعة القدس المفتوحة في تبني التقنيات الحديثة وخاصة المكعب المدمج وتحديداً إنتاج المحتوى التعليمي بمنصة Cospaces edu الألماني.

ودعا جميع الطلبة والمهتمين إلى المثابرة على البحث، منوها إلى أنه سينظم ورشات عمل داخل الجامعة لحث الطلبة على العمل وتحويل أحلامهم إلى أرض الواقع من خلال المطالعة والمثابرة وكل علم جديد.

وكان السوقي حاز على جائزة المعلم الخبير من مايكروسوفت mieeexpert Microsoft حيث سيشارك لاحقاً في مؤتمر مايكروسوفت في سيدني مطلع العام القادم بعد الاطلاع على ملف إنجاز المشاركين.

كما حصل على ثلاث شارات من موقع Minecraft وهي مشرف في الموقع والذي يهتم في بناء مواقع اثرية وفقاً لمخططات أصلية ثلاثية الأبعاد.