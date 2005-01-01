مشاركة واسعة في حراك "طالعات" ضد قتل النساء

رام الله / سما /

انطلقت عدّة مظاهرات مساء الخميس، في الوطن، مناهضةً للعنف ضدّ المرأة وقتل النّساء، ضمن حراك "طالعات" النّسوي الفلسطيني.

وانطلقت المظاهرات في عدّة مناطق أبرزها القدس ورام الله ورفح وحيفا ويافا وعرّابة، ومناطق أخرى، إضافة إلى بيروت وبرلين.

واعتدت شرطة الاحتلال، مساء الخميس، على وقفة تضامنية مع النساء في وجه العنف الممارس ضدهن تحت عنوان "طالعات"، وذلك على درجات باب العمود.

وكانت العشرات من الناشطات الفلسطينيات شاركن في وقفة في شارع صلاح الدين رافعات الشعارات والصور التي تندد بقتل وتعنيف النساء، ثم توجهن عبر الشارع سلطان سليمان باتجاه باب العمود وهن يرددن هتافات تطالب بوقف كافة أشكال العنف الممارس على النساء الفلسطينيات في جميع أماكن تواجدهن ومعاقبة الجناة في كلّ الملفات والقضايا.

كما طالبن العالم أسره بالتضامن مع قضايا النساء في أرجاء العالم، لأن المرأة تعاني من مختلف أنواع التمييز.

وعندما وصلن إلى درجات باب العمود تمت محاصرة المشاركات من جنود الاحتلال والخيالة الذين استخدموا القوة لتفريقهن.

وصدر بيان عن المشاركات جاء فيه: نحن مجموعة من النساء الفلسطينيات نناضل ضد كافة اشكال العنف الممارس على الفلسطينيات، ومنذ بداية العام فقدنا 28 امرأة في فلسطين، وفي العام 2018 فقدنا 35 امرأة، وفي كل يوم تواجه النساء الفلسطينيات في مجتمعنا بأجسادهن وأرواحهن أشكال تعنيف متعددة لا ترصدها لنا الإحصاءات، وغالبية حالات التعنيف هذه تحدث في بيوتهن على يد أحد أفراد العائلة أو الاقارب.

وأكدن: "إننا لا نناضل للنجاة من القتل فقط، وإنما للحياة بأمان وأن قضية أمن وكرامة النساء في فلسطين هي قضيتنا كمجتمع، وهي قضية ذات أولوية راهنة، لهذا اخترنا الشارع كحيزٍ أول للتعبير.

و"طالعات" هو حراك تنظّمه مجموعة نساء فلسطينيات مستقلّات، تسعى لبناء حراك نسوي مستقل شامل وجامع وعابر للشرذمة الفلسطينية ويضم كل الأماكن في فلسطين التاريخية والشتات، للنّضال ضدّ كافّة أشكال العنف الممارس على المرأة الفلسطينية، في كافة أماكن تواجدهن.

وقالت النّاشطة في الحراك حلا مرشود إنّ حراك طالعات هو "صرخة انطلقت في عدّة أماكن في البلاد وخارجها من نساء فلسطينيّات للمطالبة بوقف كافّة أشكال العنف ضدّ النّساء، وبوقف تأجيل قضيّة العنف ضدّ المرأة ولما بعد التّحرّر".

وأردفت مرشود قائلةً إنّ "صرختنا جاءت لتقول إنّ قضيّة المرأة وتحرّرها هي في صلب الخطاب التّحرّري الفلسطينيّ، وجاءت لتؤكّد على كونها صرخة عابرة للتّشرذم الفلسطينيّ، فانطلقت في مناطق عديدة في فلسطين والشّتات".

وقالت الناشطة رانية حاج يحيى إنّ "المشكلة بداية تكمن في التربية في البيوت، يجب علينا ان نعلم أولادنا أن العنف ليس هو السبيل لحلّ المشاكل، وفي المقابل علينا أن نبتعد نحن أنفسنا عن العنف".

وأشارت حاج يحيى إلى أنّ "هنالك تقاعسًا متعمد من من قبل المؤسسات الإسرائيلية التي لا تقوم بأدنى واجباتها، بل أنّها حتّى تغذّي هذا العنف المتواجد، بعدم ردعها مرتكبي الجرائم، هنا دورنا أن نضغط على المؤسسة كي تقوم بعملها".

وعبّرت الناشطة خلود أبو أحمد عن رضاها عن المشاركة الواسعة للنساء والفتيات في كل المناطق التي نظمت تحت شعار "طالعات"، وقالت إنهن نجحن في إسماع أصواتهن لكل من ينبغي أن يصله هذا الصوت في فلسطين وخارجها.

وأفادت، أنّ عشرات النّساء خرجن في مظاهرة في مدخل المدينة. وقالت الناشطة نور نصار من عرابة:" نحن هنا ضمن حراك طالعات، لنقولها واضحة أن لا وجود لوطن حر مع قمع النساء وقتلهن".

وأضافت نصّار أنّ "في فلسطين قتلت خلال هذه السنة 28 امرأة وشابة، ونحن هنا لنقولها ضمن حراك عابر للحدود عبر مختلف مناطق تواجد الشعب الفلسطيني لا وطن حر إلا مع حرية النساء مساواة وعدالة اجتماعية".